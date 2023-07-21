دعوة الأصدقاء.. مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية

تأشيرة الزيارة الشخصية.. تحرص المملكة العربية السعودية إلى تقديم جميع التسهيلات للمعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنها أن تيسر الإجراءات على المعتمرين، اضافة الى إتاحة تأشيرة الزيارة الشخصية التي تسمح بتأدية مناسك العمرة وتمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية.

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن مزايا تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تُتيح للمواطنين من دعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن بإمكان المواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة عبر "تأشيرة الزيارة الشخصية".

وكشفت أن لهذه التأشيرة 4 مزايا وهي: "إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة".

نوعان للتأشيرة

والتأشيرة نوعان، فقد تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة"، إلى 90 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا، بينما تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية متعددة السفرات" إلى 365 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا.

فيما أوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم على "التأشيرة الشخصية" عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.

يمكن التقديم على التأشيرة عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات"، حيث يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال ما يلي:

خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات"

- تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.

- التقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة.

- تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

- ملئ البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية.

- ثم الموافقة على التعهدات اللازمة.

- يتم بعد ذلك معالجة الطلب.

- إصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".

- المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي.

- يتم دفع الرسوم بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في منصة التأشيرات.

- بعدها يتم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية.

- يتم بعدها استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.