الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أونلاين 2023

يسعى الكثير من المواطنين، إلى استخراج جواز سفر جديد بغية التمكن من السفر إلى الدول المختلفة، ومن هنا يتساءل البعض عن الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر جديد.

تستعرض "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين من المنزل:

خطوات استخراج جواز سفر أون لاين:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2- اختيار دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة الهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب أو الدخول على حسابك.

4- ملء البيانات المطلوب.

5- تقديم الأوراق المطلوبة.

6- دفع رسوم الخدمة الإلكترونية متضمنة رسوم خدمة المستعجل، عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام الجواز.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر:

1- بطاقة رقم قومي سارية.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة.

4- توفر 4 صور شخصية 6×4 ذات خلفية بيضاء.

5- تقديم شهادة القيد الدراسي للطلاب في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.