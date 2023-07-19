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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يُنهي أزمة بدلات سفر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة بالمجر

بوابة الوفد الإلكترونية

 أنهى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أزمة بدلات سفر بعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام خلال الفترة من (15-30) يوليو الجاري بدولة المجر، استعدادًا لبطولة العالم المقبلة.

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 وشدد وزير الشباب والرياضة على متابعة الأمور كافة التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الجيد للمعسكر وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

 وحرص "صبحي" على تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وتذكيرهم بأهمية التمثيل الرياضي المشرف لوطنهم، ودورهم الكبير في تعزيز صورته الإيجابية، واعتلاء منصات التتويج ورفع العلم المصري في مختلف المسابقات الرياضية المحلية والدولية.

 وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت بعض الشائعات والاستفسارات من قبل لاعبي المنتخب الاول للمصارعة المشارك بمعسكر الإعداد الخارجي بطولة المجر عن عدم إمكانية صرف مصروف الجيب الخاص بهم من قبل الاتحاد.

 وعلى الفور تدخل وزير الشباب والرياضة ووجه المسؤولين بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية للاعبين بالمعسكر الخارجي من قبل رئيس البعثة على أن يتم تسوية المبالغ فور عودة البعثة من الخارج، إذ اعتمد رئيس اتحاد المصارعة شيكًا ماليًا للسيد / أحمد راشد، رئيس البعثة المصرية بالخارج، ومن ثم صرف المبالغ المالية المستحقة لهم.

 وتوجه اللاعبون والأجهزة الفنية بالشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة تدخله في الأمر وإنهاء الأزمة، مؤكدين بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية في رياضة المصارعة.

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وزير الرياضة يُنهي أزمة بدلات سفر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة بالمجر
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