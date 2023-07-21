الفئات الأكثرعرضة للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.. وطرق الوقاية

الإجهاد الحرارى.. حرصت وزارة الصحة والسكان، على توجيه العديد من النصائح المهمة لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس في الصيف.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة قد استعدت للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة.

وقد رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد في مستشفيات الوزارة، واتخذت الإجراءات كافة لاستقبال أي حالات إصابة بـ ضربات الشمس.

ونرصد أعراض الإصابة بالاجهاد الحرارى وضربات الشمس وطرق الوقاية منها

أعراض ضربات الشمس

ارتفاع درجة حرارة الجسم، واحمرار الوجه

جفاف الجلد والتهاب العين

حدوث إجهاد عام، يصاحبه صداع وتقلصات عضلية

الشعور بدوار مع قيء وهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض

التنفس بشكل غير طبيعي.

أعراض الإجهاد الحراري

أعراض الإجهاد الحراري قد تظهر بصورة فجائية

يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار

حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى حميات.

طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس

الإكثار من شرب المياه أو السوائل بكميات كافية

تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة

على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة

تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة

استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين، يجب تجنب التعرض للشمس

يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب المياه بكثرة

الإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح المهمة للجسم، ما يؤدي إلى الدوار والجفاف.

الطوارئ الطبية

ضربات الشمس تعد من الطوارئ الطبية، لذا يجب على الإنسان عند الشعور بالتعب، الراحة في الظل بمكان جيد التهوية، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات، مشيرا إلى أنّ الانخفاض السريع في درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس في علاج المصاب، حيث إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولي لعلاج المصاب.

الأكثر عرضه

الرضع، وصغار الأطفال وكبار السن -فوق 65 عاما- والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري، لذلك يجب عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.