إسعافات أولية ضرورية لإنقاذ الأطفال من ضربات الشمس

كشفت طبيبة أطفال عن المساعدات الأولية التي يجب تقديمها للطفل المصاب بضربة شمس، حينما يتعرض رأس الطفل لأشعة الشمس لفترة طويلة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أنسجة الدماغ، وبالتالي تتوسع أوعية الدماغ وتجعلها قابلة للاختراق، ما يمكن ان يؤدي إلى تورم الأنسجة وتلف الخلايا.

الإسعافات الأولية لإنقاذ الأطفال من مخاطر الإصابة بضربة شمس

ووفقًا لما ذكره موقع "Gazeta.Ru"، أشارت الطبيبة إلى أن هذه الحالة تشكل خطورة على الأطفال الصغار بصورة خاصة، لأن نظام تنظيم الحرارة لديهم لم يتطور بشكل كاف، كما أن اليافوخ مفتوح، ما يزيد من التأثير النشط لأشعة الشمس في دماغ الطفل.

الإسعافات الأولية لإنقاذ الأطفال من مخاطر الإصابة بضربة شمس

وأوضحت الطبيبة أنه عند إصابة الطفل بضربة شمس يصبح متقلب الأطوار وخاملا ويفقد الشهية ويشعر بالغثيان والتقيؤ، وقد يعاني من الإسهال وترتفع درجة حرارته إلى 39-40 درجة مئوية، يصاحبها احمرار وجهه وجسمه، أما الأطفال الأكبر سنا فيشكون من الصداع وضبابية الرؤية وضيق التنفس وقد يعانون من العرق البارد.

إنقاذ الأطفال من مخاطر الإصابة بضربة شمس

وبحسب نصائح الطبيبة، تتضمن الإسعافات الأولية لإنقاذ الكفل من ضربة الشمس، اصطحابه إلى الظل والأفضل إلى مكان بارد أوغرفة باردة، ثم الاتصال بسيارة الإسعاف أو أخذه إلى أقرب مستشفى.

إصابة طفل بضربة شمس

ويجب أن يستلقي الطفل على ظهره مع رفع رجليه ومن ثم البدء بتبريد جسمه بوضع منشفة مبللة على رأسه، ويمكن أعطاؤه سوائل مثل محلول الغلوكوز أو محلول ملحي، وحذرت الطبيبة من أن التشنجات وفقدان الوعي وشحوب الجلد وتسارع أو بطء ضربات القلب إلى علامات على أن إصابة الطفل شديدة.