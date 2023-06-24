إرشادات صحية تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج

تقدم وزارة الصحة السعودية، عدد من الإشارات المهمة للحجاج لتقلقل من فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى تقديم الإشارات والاحتياطات التي تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج.

ضربات الشمس في موسم الحج

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبد الله العسيري، الالتزام بخطط التفويج التي تضعها إدارة الحشود في الحج، يسهم في تجنب ضربات الشمس مع أهمية استشارة أصحاب الأمراض المزمنة للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج.



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وأضاف “العسيري”، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة “الإخبارية” السعودية، أن من يعاني من الأمراض المزمنة عليه التوجه للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج، مشددًا على أنه كلما زادت عملية ضبط المرض المزمن والسيطرة عليه طبيًا كلما قلت فرص التعرض لضربات الشمس،

وأشار إلى أن كل من يعاني من أي مرض ما يتم تأخير وقتهم لأداء مناسك الحج حتى نهاية اليوم لتكون درجات الحرارة أقل، منوهًا بان النهار والطواف به من الممكن ان يكون غير مناسب لمعظم من يعانون من أمراض مزمنة شديدة.

فيديو | وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبد الله العسيري: الالتزام بخطط التفويج يسهم في تجنب ضربات الشمس مع أهمية استشارة أصحاب الأمراض المزمنة للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج #بسلام_آمنين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8GfnOdpdG9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023

وأوضح انه وعلى الحجاج الإكثار من شرب السوائل للحد من الجفاف في الحج، كما انه ولابد من استخدام المظلات الذاتية خلال النهار في المشاعر.

كشف اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن تفاصيل الخطة الشاملة لتفويج الحجاج، مؤكدا أن الجميع مستعد لخدمة الحجاج.

وتابع "البسامي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اعتمد خطط أمنية لهذا الأمن لحفظ النظام والتي تضمنت عدة محاور.

وأشار إلى أن الخطط الأمنية تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، وتكثيف التواجد الميداني بما يضمن سرعة رصد جميع أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ومكافحة النشر وأي ظواهر سلبية تؤثر على سلامة ضيوف الرحمان.