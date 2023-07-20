طريقة تحضير كاسترد بالليمون| حلوى منعشه للصيف

في الصيف يحب البعض استكشاف أصناف جديدة من الحلويات، والتي تعطيهم انتعاش ومذاق مختلف، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل هي الكاسترد بالليمون المنعش، وفيما يلي نعرض لك تفاصيل الوصفة.

كاسترد بالليمون

طريقة عمل كاسترد بالليمون

المقادير

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : نصف كوب

- سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : كوب

- قشرة ليمون : 3 حبات

طريقة التحضير

في وعاء خاص بالمايكرويف، اخفقي البيض مع السكر جيداً، ثم أضيفي الزبدة، وقشر الليمون، وعصير الليمون وحركي جيداً.

ضعي الوعاء في المايكرويف مدة 5 دقائق مع التحريك كل دقيقة حتى يصبح الكاسترد متكتل وسميك القوام.

ضعي الكاسترد في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك، ثم قدميه بارداً.