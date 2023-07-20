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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير كاسترد بالليمون| حلوى منعشه للصيف

كاسترد بالليمون
كاسترد بالليمون

في الصيف يحب البعض استكشاف أصناف جديدة من الحلويات، والتي تعطيهم انتعاش ومذاق مختلف، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل هي الكاسترد بالليمون المنعش، وفيما يلي نعرض لك تفاصيل الوصفة.

 

كاسترد بالليمون

 

طريقة عمل كاسترد بالليمون

المقادير

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : نصف كوب

- سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : كوب

- قشرة ليمون : 3 حبات

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طريقة التحضير

في وعاء خاص بالمايكرويف، اخفقي البيض مع السكر جيداً، ثم أضيفي الزبدة، وقشر الليمون، وعصير الليمون وحركي جيداً.

ضعي الوعاء في المايكرويف مدة 5 دقائق مع التحريك كل دقيقة حتى يصبح الكاسترد متكتل وسميك القوام.

ضعي الكاسترد في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك، ثم قدميه بارداً.

 

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