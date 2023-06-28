4 حلويات صحية حضريها في العيد.. تحميك من زيادة الوزن الزائد

في أيام عيد الأضحى، تصنع الأمهات الحلويات والمأكولات اللذيذة، كنوع من الإحتفال به ونشر البهجه والسعادة، إلا أن هذا الفعل قد يجعلنا غير قادرين على الحفاظ على عاداتنا الغذائية الجيدة، مما يُكسبنا الكثير من الوزن خلال أيام العيد، لذا نقدم لك بدائل صحيه يمكنك تحضيرها كحلوى للعيد.

الشوكولاتة الداكنة

يمكنك تناول قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة ذات نسبة الكاكاو العالية، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة، وتعتبر خياراً أكثر صحة من الشوكولاتة بالحليب، وتلك المحتوية على السكر، وغيرها من الصنوف.

المثلجات ال

صحية

يمكنكِ تحضير مثلجات صحية باستخدام الفواكه المجمدة والزبادي الطبيعي أو حليب اللوز أو حليب جوز الهند، كما يمكن إضافة المكسرات المفرومة أو البذور؛ لتعزيز قيمة العناصر الغذائية.

الفواكه المجففة

يمكنك تناول التمر، العنب المجفف (الزبيب)، التوت المجفف، أو أي نوع آخر من الفواكه المجففة، إذ تتميز الفواكه المجففة باحتوائها على السكر الطبيعي والألياف، وتمنحك شعوراً بالحلاوة دون إضافة السكر الصناعي.

الحلويات قليلة السعرات الحرارية

يمكنكِ صنع الحلويات في المنزل باستخدام مكونات صحية؛ مثل الشوفان، المكسرات (خالية من الملح)، العسل، والتوت الطازج.

التمور

التمور هي حلويات تقليدية في الأعياد؛ إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة؛ مثل الألياف والبوتاسيوم والحديد، ولكن يُفضل تناولها غير محشوة بالمكسرات والسكر، كما يُمكن مزجها باللبن وشربها كعصير غني بالفوائد الغذائية.