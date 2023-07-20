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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

المطربة بوسي تستعرض رشاقتها بفستان مكشكش وملامح جذابة

بوسي
بوسي

 خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة داخل أحد الفنادق، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار برشاقتها وجمال ملامحها.

 

بوسي

 وبدت بوسي بفستان أسود مُجسم مصنوع من القماش المكشكش، ذا أكمام تُل شفافة، وتميز بقصة الـ X ناحية الصدر، مما أضاف لمسة أنيقة للفستان.

 

 وانتعلت بوسي حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ومن الأسفل باللون الأحمر، ولفتت الأنظار بمجوهراتها الثمينة، إذ ارتدت عقد كبير الحجم مرصع بالألماس، بالإضافة لأقراط طويلة تتدلى من الأذن، وخواتم في اليدين.

 

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استمرار حبس زوج المطربة بوسي

بوسي

 

 ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة بوسي تصفيفة شعر تتماشى مع اللوك، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة، وثبتت قصتها على أحد الجانبين؛ ليعطي لمسة أنثوية جذابة.

 

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بوسي

 ووضعت بوسي مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية الناعمة، فاعتمدت البلاشر وأحمر الشفاه بدرجات النود المائلة للبرتقالي، واختارت ظلال العين باللون البني المدمج مع الشيمر، بالإضافة إلى الكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما ظللت حاجبيها باللون البني؛ لتظهر بملامح طبيعية مميزة.

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