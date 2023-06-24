بوسي تكشف سبب تفكيرها في اعنزال الفن.. ربنا ياخدني راضي عني (فيديو)

كشفت المطربة بوسي، موقفها من اعتزال المهنة والتفرغ لمنزلها وأسرتها، قائلة: "في أوقات بيجي على الواحد من كتر الحرب في الشغل والصعوبات في الحياة عموما والمهنة خصوصا بتبقي عايزة تسيبها مخضرة بس برجع افكر واشوف قد ايه تعبت وطلع عيني عقبال ما وصلت للي فيه وشقيت واستحملت حاجات كتير للوصول للنجومية".

حاجات كتير لسه معملتهاش في الفن

وأكدت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك خطوات فنية كثيرة لم تنفذها حتى الآن وتتمنى مفارقة الحياة في رضا الله فقط، مضيفة "في حاجات كتير لسه معملتهاش في الفن وبطلب من ربنا دائما خذني وأنت راضي عني".

وتابعت: "اتعودت ابقى قوية من صغري بس ممكن يكون بسبب أني ملقتش ليا ضهر اتحامى فيه من صغري ويجيب لي حقي فبقيت مقوية نفسي بنفسي، وأمي كانت كل حاجة بس في الأول والأخر هي ست لكن عمري ما ظلمت حد بل ظلمت نفسي في حاجات كتير".

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة قررت حبس هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها، وأمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على هشام ربيع زوج الفنانة بوسى في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة التجمع وجرى ترحيله لقسم شرطة المقطم.

وفي وقت سابق انتهت نيابة المقطم الجزئية من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة اتهام منتج فني لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، واستمعت لأقوال بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول اتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه إثر معاملات بينهما، إذ توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص استولوا على الشيكات منه.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ3 أشخاص استولوا على الشيكات منه وفروا هاربين. وشرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما إن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص وسرقوا الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي- منتج فني- اتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه، كان متفقا معه على سدادها.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد آثنين آخرين شاركا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.