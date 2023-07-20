د. وجدي زين الدين: توفير السلع الاستراتيجية في ظل الأزمة الأوكرانية يعكس بُعد نظر الحكومة

قال د. وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع وجريدة الوفد، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في تنويع مصادر استيراد القمح، وعززت الناتج المحلي من المحصول الاستراتيجي بإعلان سعر ممتاز لسعر الإردب.

وأكد زين الدين، أن المخزون الاحتياطي من القمح يكفي 5.2 شهرًا، لافتًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار السلع هو التلاعب من بعض التجار الذين يُصدرون أزمة للدولة المصرية بسبب الطمع والجشع، مثما حدث في سلعة الأرز.

ووصف د. وجدي زين الدين، رؤية الحكومة الخاصة بتوفير القمح والسلع الاستراتيجية بالرشيد، مردفًا أن الدولة المصرية لديها بُعد نظر ولا تترك الأمور والأزمات تعبر دون وضع خطة متكاملة.

وطالب خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، مساء اليوم الخميس، الحكومة بإيقاف تلاعب التجار الذين يحولون الأمور إلى كوارث، مشددًا على أن الحكومة المصرية لها الحق في ضبط الأسعار عن طريق طرح البدائل ومراقبة السوق.