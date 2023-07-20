مرصد الأزهر: العقيدة الإسلامية ترفض الفكر المثلي المخالف للفطرة الإنسانية السوية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو"، ألقى في تصريحات حديثة له، باللوم على اليمين المتطرف الأمريكي لرفض المجتمع المسلم الكندي للمواد الدراسية التي تُدرس مناهج المثلية، وذلك في كلمته التي ألقاها في أثناء زيارة مسجد بيت النور الأسبوع الماضي بمدينة كالجاري، للحديث مع المجتمع المسلم بالمدينة بعد تظاهر المئات اعتراضًا على شمول الأيدولوجيات الجندرية بالمناهج التعليمية بالمدارس، مُرددين "اتركوا أبناءنا وشأنهم".

وردًا على طلب أحد المواطنين بحماية عقيدة وثقافة أبنائه من ذلك المد، قال ترودو: "أولاً، لابد من أن نعلم أنه يوجد الكثير من المعلومات المغلوطة والكاذبة منتشرة (من قبل بعض الأشخاص) على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة التي يؤججها اليمين المتطرف الأمريكي الذي ينشر العديد من الأكاذيب عما يوجد بالفعل في المنهج".

انتشار مقطع مسجل لمُعلم أثناء توبيخه للطلاب المسلمين لغيابهم من المدرسة لتفادي حضور ما يسمى "فعاليات الفخر"

وكانت حالة من الإحباط والغضب قد أثيرت عقب انتشار مقطع مسجل لمُعلم بمدرسة إدمنتون العامة في أثناء توبيخه للطلاب المسلمين لغيابهم من المدرسة لتفادي حضور ما يسمى "فعاليات الفخر".

وهنا يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى عدم صحة ما ذكره رئيس وزراء كندا؛ فالعقيدة الإسلامية ترفض جملة وتفصيلًا هذا الفكر الشاذ وما ينشره من أفكار منافية للفطرة السليمة التي خلق الله الإنسان عليها، وأن الأولى والأحرى هو احترام عقائد الآخرين ومنحهم الحرية في تدريس أبنائهم ما يرونه متناسبًا مع عقائدهم، وعدم التقليل من شأنهم، أو زجرهم ونعتهم بأوصاف مهينة لرفضهم الانسياق وراء أفكار منحرفة تخالف الفطرة الإنسانية السويّة.