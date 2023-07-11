مرصد الأزهر يعلق على اعتقال اثنين من كبار مقاتلي "داعش" في النيجر

تمكنت القوات النيجرية بالتعاون مع القوات الفرنسية من اعتقال اثنين من كبار مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، وهما "أبو مريم" الملقب بـ"زيد"، وسيتا أوسيني الملقب بـ"لقمان"، وذلك من خلال عملية جوية وبرية استهدفت مواقع تمركزهم في منطقة "تيلابيري" بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

أهمية الجهود التي تبذلها حكومة النيجر للقضاء على الإرهاب

هذا ويلفت مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أهمية الجهود التي تبذلها حكومة النيجر للقضاء على الإرهاب، التي ظهرت في تعاونها مع دول الجوار كنيجيريا في حربها ضد حركة "بوكو حرام"، وتعاونها الحالي مع بوركينافاسو في مواجهتها لتنظيم "داعش"، وكذلك نشاطها الواضح لحماية وتأمين الحدود مع مالي، حيث يتمركز نحو 250 جنديا فرنسيا بالمنطقة الحدودية مع مالي وبوكينافاسو.

كما يضيف المرصد أن النيجر حكومة وجيشًا تتعاون جديًا مع الدول الإفريقية الأخرى خاصة مصر، من أجل تبادل الخبرات والدعم اللوجستي والتزود بالأسلحة لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.