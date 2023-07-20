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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال مُتهم ثامن في قضية التحضير لاغتيال رئيسة تحرير روسيا اليوم

مارجريتا سيمونيان
مارجريتا سيمونيان

أمرت محكمة روسية في العاصمة "موسكو"، باعتقال مُتهم ثامن في قضية الإعداد لمُحاولة اغتيال رئيسة تحرير روسيا اليوم "RT"، مارجريتا سيمونيان، والصحفية كسينيا سوبتشاك.

ويُواجه المشتبه به، بحسب ما كشفته هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، تهمة ارتكاب أعمال شغب، مضيفة أنه كجزء من التحقيق في القضية، تم القبض على سبعة أشخاص سابقا، خمسة منهم كانوا قاصرين.

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وذكرت المحكمة أنها "وافقت على التماس يتعلق بقاصر.. وتم اختيار إجراء احترازي بحقه في شكل اعتقال حتى 14 سبتمبر. وهو متهم بموجب الجزء 2 من المادة 213 من القانون الجنائي الروسي".

هيئة الأمن الفيدرالي الروسية:

ووفق ما ذكرته هيئة الأمن الفيدرالي الروسية سابقا، تم في 14 يوليو، اعتقال أعضاء مجموعة Paragraph-88 من النازيين الجدد في موسكو ومقاطعة ريازان، بعد قيامهم بأعمال استطلاع لمعرفة عناوين عمل وإقامة سيمونيان وسوبتشاك.

وأضافت أنه "أثناء التحقيق، أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل".

وصودرت من المحتجزين بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها، وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزا نازية، فضلا عن أدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر تضم بيانات تثبت نواياهم الإجرامية.

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