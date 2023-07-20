كندا تُدرج أشخاص وشركات على قائمة العقوبات ضد روسيا

قررت "الحكومة الكندية"، إدراج 39 فردًا و25 كيانًا قانونيًا على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما أفادت "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الخميس.

وطالت العقوبات مصارف روسية وشركات هواتف محمولة ووزارات ووزراء وشخصيات ثقافية، فضلًا عن أفراد وشركات مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري والمجال النووي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية عن إدراج 24 فردا و17 كيانا قانونيا مرتبطا بروسيا، حيث زعمت وزارة الخارجية الكندية أنهم "يحاولون تدمير المواقع الثقافية الأوكرانية، والمؤسسات والهوية الأوكرانية".

العاصمة الأوكرانية كييف:

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أن العقوبات موجهة لجهات مرتبطة بروسيا، حيث تشمل 24 فردا و17 كيانا بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما قال ترودو إن "نضال أوكرانيا له أهمية بالنسبة لجميع الديمقراطيات والتمسك بالقواعد الدولية".

وشملت العقوبات، على وجه الخصوص، الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، والمدون يوري بودولياكا، والنائب الأول السابق لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، ووزير الثقافة في مقاطعة خيرسون، ألكسندر كوزمينكو.

بالإضافة إلى ذلك، شملت القوائم وزارات الثقافة في شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون، ووزارات التعليم والعلوم في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، فضلا عن وزارة الرياضة في زابوروجيه والعديد من المتاحف ووسائل الإعلام.