كلام فى الهوا

الخميس 20/يوليو/2023 - 08:46 م 7/20/2023 8:46:57 PM

هذه العبارة نسمعها كثيرًا لترسيخ مبدأ سلبى وهو ألا يحق لك الوقوف بجانب أحد لا تعرفه.

فإذا شاهدت رجلًا يضرب طفلاً أو امرأة أو يعتدى على حيوان وحاولت رده يقول لك الناس أنت «مالك خليك فى حالك».

وأصبحت تلك العبارة منتشرة رغم سخافتها، ولا تستطيع أن تفعل شيئًا، فمثلاً رجل يشرب سجائر فى وسائل المواصلات وآخر يرفع صوت المذياع إلى درجة الإزعاج ويتعدى على حقوق الآخرين فى الصحة والراحة.. وإن حاولت ردعه تجد من يقول لك «خليك فى حالك». والأمثلة كثيرة جدًا.

وأعتقد أن هناك من يقول لك الناس "طيبين" وغلابة ولا يحبون الدخول فى مشاكل، لذلك تُرتكب أمامهم كثير من الجرائم البسيطة التي لا يستطيع المجرم ارتكابها لو عرف أن الناس سوف تتصدى له.. حتى ماتت الشهامة.

لم نقصد أحدًا!