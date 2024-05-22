المتاحف من أجل التعليم والبحث.. فاعليات في متحف الحضارة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ٢٠٢٤، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي" وتأكيداً على الدور الحيوي للمتحف كأحد المؤسسات الثقافية التى تعمل على توفير تجربة تعليمية شاملة.

نظم المتحف أمس عدد من الفعاليات والورش التعليمية والفنية، تحت شعار "المتاحف للتعليم والبحث" والتى تستهدف زوار المتحف من مختلف الفئات العمرية من الكبار والشباب والأطفال، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

نظم المتحف محاضرتين ثقافيتين، وذلك ضمن الفعاليات التراثية لمبادرة "طبلية مصر" للموسم الثانى، والتي أطلقها المتحف لتوثيق التراث الغذائى المصرى والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية، للتعرف التراث الغذائى المصرى وأهم المأكولات الشعبية المصرية.

وشهدت المحاضرات حضور عدد ٢٠ شيفًا من جمعية الطهاة المصريين، وعدد من الدارسين والباحثين، والمهتمين بالحضارة المصرية.

المحاضرة الأولى كانت للدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية ،حيث سلط خلالها الضوء على تاريخ المتحف منذ إنشائه ،و التعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيل دور المتحف في حماية الموروث الثقافي والحضاري لمصر ، مشيرًا إلى أهداف مبادرة طبلية مصر والتى لها أبعاد عدة منها توثيق الهوية المصرية وترويج المأكولات التراثية المصرية .

وجاءت المحاضرة الثانية، والتي ألقتها الدكتورة منة الدري مدرس النباتات الأثرية بكلية الآثار جامعة عين شمس،تحدثت خلالها عن المأكولات المصرية عبر مختلف العصور بداية من المصرى القديم وحتى العصر الحديث، وكيف عرف المصريون اﻷوائل زراعة العديد من الخضراوات كالبازلاء والثوم والبصل والخس، والفواكه كالتمر والتين والعنب والرمان، وصناعة أكلات ومشروبات بعضها مستمر ونتناوله حتى الآن.

وأشارت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، أن القسم التعليمي بالمتحف نظم أيضا عدداً من الفعاليات والورش الثقافية للأطفال، بالتعاون مع مكتبة المتحف، تحت عنوان "اقرأ ابحث تعلم" بهدف التعرف على كيفية قراءة الكتب التاريخية والأدبية والعلمية، والتعرف على تصنيفات المتاحف وتوظيفها لخدمة لكافة العلوم الإنسانية.

كما أضافت أنه تم تقسيم المشاركين فى حلقات عمل بحثية لقراءة ومناقشة الأطفال فى كتب مخصصة للأطفال فى كافة العلوم "علماء المسلمين - الأدب المصرى القديم - الطب و التحنيط- علوم المياه والطاقة - الجغرافيا والتاريخ" ، والتعرف على كيفية البحث من خلال الانترنت وكيفية انتقاء هذه المصادر.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في الثامن عشر من مايو في كل عام باليوم العالمي للمتاحف، الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف عام 1977 لتسليط الضوء على أهمية المتاحف ونشر الوعي بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين المتاحف والمجتمع من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار: «المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي، بما يؤكد الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.