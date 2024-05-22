وزارة العمل تنظم أولى ندوات حملة "معاً نحو بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة" بجنوب بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة للتوعية فى إطار حملة " معاً نحو بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة" ، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتى تستهدف التعريف بأهم اشتراطات السلامة والصحة والمهنية ونشر ثقافة السلامة بقطاعات الدولة المختلفة وأطراف العمل والإنتاج، ومخاطر بيئة العمل ، ومفاهيم علم الارجونومكس، وكيفية الحد من هذه المخاطر باتباع تعاليم ومفاهيم السلامة لخلق بيئة عمل آمنة ، وعمل جولة تفقدية بخطوط الإنتاج بالمصنع ، بالتعاون مجمع إعلام بورسعيد برئاسة د. سماح حامد أبو المعاطي.

وجرى تنظيم الندوة بمصنع أفينا للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بمشاركة ٦٠ عامل وعاملة بالمصنع ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيق اشتراطاتها فى المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل بانواعها ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين بمختلف القطاعات وكذلك المنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها ، بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث ، لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد مدير المديرية فى كلمته الافتتاحية، على أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي العامل وبيئة العمل وبالتالي زيادة الإنتاج واتباع كل طرق السلامة في حياتنا اليومية ، كما ألقت د. سماح حامد مدير مجمع الإعلام كلمة عن أهمية السلامة في النهوض بالعامل لخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة للحد من الإصابات والحوادث، وقامت الكيميائية رضا عبد السلام مفتش سلامة وصحة مهنية بمكتب بورسعيد بإلقاء الندوة حول مخاطر بيئة العمل وخاصة المخاطر السلبية.

و حضر الندوة الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة ، والكيميائية لندا سعد مدير التوجيه الفني ، والكيميائية فاطمة الصياد.