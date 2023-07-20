بالأرقام.. محمد مكي يسرق الأضواء مع حرس الحدود رغم الهبوط

خطف محمد مكي ، المدير الفني لفريق حرس الحدود ، الأضواء رغم هبوط فريقه لدوري القسم الثاني بشكل رسمي.



أرقام مكى مع حرس الحدود

و تمكن مكي الحرس للعودة للدوري الممتاز وتولى المهمة في منصبه يوم 17 مايو الماضي.

وحقق مكي العديد من الأرقام الجيدة مع حرس الحدود منذ توليه قيادة الفريق ، وخاض الحرس تحت قيادة مكي 10 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.



و قاد مكي الحرس للتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي عقبة غزل المحلة

وحصد الحرس مع مكي 9 نقاط في 8 مباريات على صعيد الدوري الممتاز ، وحقق انتصارين من 5 مرات حقق الفريق خلالها الفوز.



و بدأ مكي مشواره مع حرس الحدود بالخسارة أمام الإسماعيلي بنتيجة 0-1 بإستاد الإسماعيلية في مباراة شهدت طرد مصطفى جمال لاعب الحرس بالدوري.



و خسر الحرس أمام بيراميدز في اللحظات الأخيرة بهدف دودو الجباس ثم حقق الفريق فوزاً أمام غزل المحلة بنتيجة 3-2 في كأس مصر ثم فاز على أسوان بالدوري بنتيجة 1-0 وتعادل مع مضيفه الداخلية بنتيجة 1-1.



و تلقى الحرس هزيمة مريرة بنتيجة 0-3 أمام الأهلي ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2 وخسر بصعوبة أمام المصري بنتيجة 2-3 في ثمن نهائي الكأس ثم تغلب على غزل المحلة بنتيجة 2-1 وتعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1.



و استطاع مكي أن يخطف الأضواء بعدما قدم مع لاعبي حرس الحدود وإدارة النادي نموذجاً في اللعب النظيف بعد الفوز على المحلة والتعادل مع الداخلية والفوز على أسوان رغم أن الفريق ودع الدوري.



و سجل الحرس تحت قيادة مكي 12 هدفاً واستقبل 14 هدفاً ، ومنح المدير الفني الفرصة لعدد من ناشئي النادي على رأسهم الحارس الواعد كريم عماد الذي حصل على جائزة رجل المباراة في لقائي المحلة والأهلي بالدوري بجانب محمود ممدوح وحامد الجابري.