الأهلي على أعتاب رقم قياسي جديد في الدوري المصري

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق رقم قياسي جديد تحت قيادة العراب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري رسميًا خلال الجولات الماضية.



ويواصل المارد الأحمر استعداداته القوية لمواجهة حرس الحدود، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

دوري اللاهزيمة هدف الأهلي المقبل



يرغب كولر في الوصول للنقطة 90 وتحقيق لقب الدوري دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز في 7 مرات سابقة في تاريخه.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري العام المصري دون هزيمة في المواسم التالية:

2019-2020، 1975-1976، و1978-1979، و1985-1986، و1998-1999، و2004-2005، و2005-2006، و2016-2017.

ويبحث كولر عن الفوز خلال المباراتين المتبقيتين له في المسابقة، حيث يرغب في الوصول للنقطة 90، والذي يعتبر رقم تاريخي، مما يجعله النادي المصري الوحيد الذي يصل لهذه النقطة، من أجل تحطيم رقمه السابق والمسجل ب 89 نقطة خلال موسم 2019/2020.

إنجازات قوية للأهلي هذا الموسم



نجح الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في النهائي، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، ليتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

بينما توج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، والسوبر المصري على حساب الفريق ذاته.

بجانب تتويج الفريق ببطولة الدوري العام المصري للمرة الـ 43 في تاريخه.