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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ختام الجولة الـ34

مابولولو
مابولولو

أسدل الستار مساء أمس الأحد الستار علي الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، مع تبقي 3 مباريات مؤجلة فقط للنادي الأهلي.

 

ويتصدر مهاجم الاتحاد السكندري مابولولو صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفًا، وجاء ترتيب القائمة الكالتالي:

1- مابولولو (الاتحاد السكندري)، 16 هدفًا.

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 13 هدفًا.

3- محمد حمدي ذكي (أسون): 12 هدفًا.

4- محمد شريف (الأهلي): 11 أهداف.

5- أحمد أمين قفة (إنبي)، أحمد الشيخ (غزل المحلة) : 10 أهداف

6- جون أوكولي (المقاولون العرب)، فخري لاكاي (بيراميدز)، سمير فكرى (الداخلية)، محمد جريندو (المصري)، محمد الشامي (الإسماعيلي)، كريم بامبو (البنك الأهلي): 9 أهداف.

7- علي معلول (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، رزقي حمرون (فاركو)، رفيق كابو (إنبي): 8 أهداف.

8- سيف الدين الجزيري (الزمالك)، حسام حسن (سموحة)، فراس شواط، ياو أنور (الإسماعيلي): 7 أهداف.

9- أحمد عبد القادر ومحمود كهربا (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، مروان حمدي (المصري)، مروان محسن (فيوتشر)، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) : 6 أهداف.

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