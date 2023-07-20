فور إنضمامه للأهلي إمام عاشور يحقق رقمًا قياسيًا

إمام عاشور المنضم حديثًاً لصفوف النادي الأهلي بات صاحب رقم فريد وسط لاعبي الدوري المصري، وذلك فور إعلان إنضمامه رسميًا لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أصبح إمام عاشور هو اللاعب المصري الوحيد الذي يحتفل بالفوز بدرع الدوري 3 مواسم متتالية مع فريقين مختلفين، بعدما أحتفل به موسمين علي التوالي مع الزمالك، قبل أن يحتفل به منذ أيام مع النادي الأهلي.

وأحتفل النادي الأهلي مساء أمس باللقب رقم 43 في تاريخه، وذلك في إحتفالية كبري عقب مباراة حرس الحدود التي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور في الأهلي:

نجح مسؤولو الأهلي في ضم إمام عاشور قادمًا من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الصيف الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 3 ملايين دولار.

وكان الأهلي وصل لاتفاق شخصي مع اللاعب إمام عاشور، وسيحصل مع المارد الأحمر على راتب 13 مليون جنيه في أول موسمين له مع الأهلي، على أن يتم زيادة الراتب مليون جنيه سنويًا اعتبارًا من الموسم الثالث وحتى الخامس.



ووقع إمام عاشور عقدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، ووضع في بند العقد نسبة المشاركة مع الأهلي، والذي قد تسبب في خصم بعض من المستحقات لدى المارد الأحمر، حال عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات، بالإضافة لتوقيعه على لائحة النادي، بينما كان إمام عاشور يحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه مع الزمالك.

كان إمام عاشور انتقل إلى صفوف نادي ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 2.5 مليون دولار، لكنه تعرض لإصابة قوية، تسببت في انتهاء موسمه مبكرًا، وعودته إلى مصر، من أجل التأهيل.

وانتقل إمام عاشور للقلعة الحمراء على غرار عدد من نجوم الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، لينجح الأهلي في الحصول على خدماتهم ومن ثم صنع تاريخ كبير رفقة المارد الأحمر.

وانتقل إمام عاشور للقلعة الحمراء على غرار عدد من نجوم الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، لينجح الأهلي في الحصول على خدماتهم ومن ثم صنع تاريخ كبير رفقة المارد الأحمر.