تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في برنامج الطروحات الحكومية

تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد أبزر تلك الفرص هو برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن حرصها على أن يكون لمستثمرينا بالخارج نصيب من المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، يأتي تلبية لرغبتهم الدائمة في ضخ استثماراتهم في المشروعات الوطنية التي تقام على أرض مصر، وزيادة قاعدة مشاركتهم في جهود التنمية، ويحتاج ذلك إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا وكذلك القطاعات الاقتصادية الواعدة، و مجالات الاستثمار المهيأة لهم والتي يمكنهم العمل فيها بشكل مباشر.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أهمية "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة، لتحديد مجالات عملها ووضع الأطر المحددة لها، موضحة أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة، كما طلبت سيادتها استعراض كل المجالات المطروحة للاستثمار أمام المصريين بالخارج، وتوفير نفس الفرص والمميزات الخاصة بتخارج الحكومة المصرية لهم، مؤكدة أهمية مشاركة البيانات لهذه الفرصة الاستثمارية للمساهمة أيضا في الترويج لها خارجيا.

جاء ذلك أثناء عقد السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا عبر "الفيديو كونفرنس "، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر، وذلك بمشاركة السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

حيث صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن دعوتها لعقد اجتماع يضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بجانب مشاركة السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، يأتي إنطلاقا من حرص سيادتها على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد أبزر تلك الفرص هو برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.