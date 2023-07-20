الإفراج عن المحبوسين بعفو رئاسي استجابة الحوار الوطني

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس السيسي بشأن العفو عن عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، ومن بينهم الناشط الحقوقي باتريك زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، ويأتي ضمن سلسلة سابقة من العفو الرئاسي خلال الفترة الاخيرة.

قرار العفو الرئاسي خطوة إيجابية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرار العفو الرئاسي خطوة إيجابية، وأحد الحقوق الممنوحة للرئيس بموجب الدستور وإعمالا لسلطاته الرئاسية من جانب آخر، وفي إطار حقوق الانسان ممن يثبت أنه لا يشكل خطرًا على الامن القومي فيمنح الحق في العفو الرئاسي، وأيضًا في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

الافراج عن المحبوسين

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنها ليست المرة الاولى أن يتم فيها الافراج عن المحبوسين بعفو رئاسي ولكن سبق وتم الافراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين ويأتي ذلك أيضًا إعمالا بمبدأ سيادة القانون، على حد قوله.

قرار الرئيس السيسي

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.