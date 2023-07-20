صحة المنيا: ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا .

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 475 منشأة طبية خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، واوضح وكيل الوزارة، ان جهود الحملات اسفرت عن ضبط عدد 261 منشأة مخالفة ، وتم تنفيذ 2 قرار غلق إدارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة .

وأضاف الدكتور محمد حسنين، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر بالمنيا ، انه تم إنذار 183 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع ، بالاضافة إلى تحرير 2 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة ، وتم تحريز المضبوطات