الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا: ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة

حملات على المنشآت
حملات على المنشآت الطبية بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا،  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قامت  بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا .

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم  المرور على 475  منشأة طبية خاصة،  ما بين مستشفيات ومراكز  طبية وعيادات خاصة ومعامل ، واوضح وكيل الوزارة، ان جهود الحملات اسفرت عن ضبط عدد  261 منشأة مخالفة ، وتم تنفيذ 2 قرار غلق إدارى لمنشأت طبية خاصة  مخالفة .

وأضاف الدكتور محمد حسنين، استمرار تكثيف  الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية  الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر  بالمنيا ، انه تم إنذار  183 منشأة طبية خاصة  لتوفيق الأوضاع ، بالاضافة إلى تحرير 2 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة ، وتم تحريز  المضبوطات

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