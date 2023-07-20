رئيس مدينة اطسا بالفيوم يتفقد مبادرة "100 مليون صحة"

تفقد المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" التي يتم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وخلال جولته التقى رئيس المركز مع الطاقم الطبي من الإدارة الصحية باطسا المشرف على أعمال القافلة، وذلك بحضور الدكتورة نورا السيد مدير الإدارة الصحية بإطسا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز، بالتأكيد على تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت أعمالها يوم 25 يونيو الماضي، وتستمر حتى 1 أكتوبر 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

وتهدف القافلة إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

الجدير بالذكر ان المبادرة تقوم بتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون، الرئة، البروستاتا، عنق الرحم"

توقيع الكشف الطبي على 84 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالفيوم

وأوضح رئيس المركز، أنه تم اختيار يوم من كل أسبوع لنشاط مبادرة 100 يوم صحة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وذلك نظرا للأقبال الجماهيري الوفير وتقديم الرعاية الطبية لأكبر عدد من المواطنين، وأضاف أن الحملة قدمت الخدمات الطبية المجانية لعدد 69 حالة امراض مزمنة وعدد 6 حالات صحة مرأة، بالإضافة إلى عدد 9 حالات استبيان أورام..

واكد فراج، أنه تم التأكيد على تحديد يوم السبت من كل أسبوع لتواجد المبادرة بمقر مجلس مدينة إطسا، وذلك نظرا لوجود لقاء خدمة المواطنين في هذا اليوم وهو ما يتيح تواجد أكبر عدد من المواطنين، مناشدا المواطنين الراغبين في توقيع الكشف الطبي التقدم للجنة الكشف بداية من يوم السبت المقبل.