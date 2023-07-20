تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إعلان تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية".

اقرأ أيضا .. الإسماعيلية تدعو المواطنين لحضور فعاليات النسخة الثانية من مهرجان المانجو

مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والفنية والحفلات

وتستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي ينطلق في 18 و19 أغسطس، ويضم مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والفنية والحفلات، بالإضافة إلى ملتقى تصديري لفتح أسواق تصديرية جديدة.

وتتربع المانجو الإسماعيلاوية على عرش الفاكهة في فصل الصيف بمصر وتدخل في تنافس كبير مع المانجو الصعيد، والتي تطرح في الأسواق قبل شهر من حصاد الإسماعيلية.

جني ثمار المانجو

ويبدأ مجموعة كبيرة من المزارعين في جني ثمار المانجو بداية من منتصف شهر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر، وتشتهر عروس القنال بإنتاج أنواع محلية من المانجو مثل السكري والعويس والزبدة والصديق والهندي وأصناف أجنبية مثل الناعومي.

واشتهرت الإسماعيلية بإنتاج كميات كبيرة من المانجو بجودة عالية نظرا لأن المحافظة استوائية، والمانجو من الفواكه الاستوائية وتستقبل الإسماعيلية مئات الزائرين يوميا لشراء المانجو الإسماعيلاوي.