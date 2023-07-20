بعد خروجه للنور.. أسباب تأجيل فيلم "الملحد "

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الملحد، تأليف الكاتب والأعلامي إبراهيم عيسي ومن بطولة الفنان أحمد حاتم، عن موعد طرح الفيلم في دور العرض، إذ قررت الشركة المنتجة للفيلم، طرحه في نهاية شهر إغسطس المقبل، وقد تعرض الفيلم إلي عدة تأجيلات من قبل الإنتاج تارة ومن قبل الرقابة تارة آخرى ، وخاصة وأنه جرى الانتهاء من تصويرالفيلم منذ فترة طويلة.

أسباب تأجيل الفيلم

أعلن الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى تفاصيل فيلم "الملحد" عن من المحتمل أن يتم تغيراسم الفيلم من "الملحد" إلي "يحيي" ويقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم وعدد كبير من النجوم.

وقال الكاتب إبراهيم عيسى: بالفعل يوجد اتجاه لدى طاقم عمل الفيلم لتغيير الاسم من “الملحد” إلى “يحيى” ولكن لا توجد أي مشكلات على اسم “الملحد” وسيناريو العمل تمت الموافقة عليه من المصنفات الفنية باسم “الملحد".

وأضاف الكاتب إبراهيم عيسى، في الفترة الأخيرة اجتمع صناع الفيلم وتناقشوا حول تغيير اسم الفيلم من الملحد إلى “يحيى”، مؤكدا على أن كل ما تردد حول منع الفيلم بسبب الاسم غير صحيح.

وكان أعلن المخرج ماندو العدل الانتهاء من تصوير فيلم “الملحد” وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب “ماندو”: “الحمد لله والشكر لله أخيرًا فركش فيلم ”الملحد"، إبراهيم عيسى وأحمد السبكي.. يا كريم يا رب.

أبطال فيلم الملحد

ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد حاتم، ومحمود حميدة،وحسين فهمي، وشيرين رضا، وتارا عماد، وعددًا آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث العمل حول التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين الذي يصيب الشباب، ويسلط الفيلم الضوء على القضية بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع.

يعد فيلم "الملحد" التعاون الثالث بين الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسي والمخرج ماندو العدل، حيث تعاونا من قبل في مسلسل فاتن أمل حربي وفيلم صاحب المقام الذي عرض عام 2020، وحققت كل هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا.