إزالة 47 حالة تعدٍ بالشرقية في المرحلة الثالثة بالموجة الـ21

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكشف أن الحملة أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي على مساحة 4 ألاف و 946 متر مباني و 25 فدان و18 قيراط و2 سهم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 28 حالة تعدي على مساحة 4 ألاف و 946 متر مباني و19 حالة تعدي على أراضي زراعية، وأملاك على مساحة 25 فدان و 18 قيراط و2 سهم بمراكز ومدن المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة، وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.