تعيش البلاد منذ منتصف الشهر، في حالة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما أن درجات الحرارة تخطت 38 درجة في كثير من الأيام، وهو ما دفع المواطنين بتكثيف البحث مرارًا وتكرارًا عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

منخفض الهند الموسمي

وتأثرت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بمنخفض الهند الموسمي، والذي تسبب بارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وهو ما بدوره يؤثر على المواطنين ويتطلب إجراءات لعدم التعرض لضربات الشمس.

السواحل الشمالية

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة

وفي سياق ما يحدث، ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وجهت الأرصاد تحذيرات للمواطنين من التعرض بشكل مباشر ولساعات متصلة لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.

موعد انتهاء موجة الحارة في مصر

وعن موعد انتهاء موجة الحر في مصر، أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مكتب الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد، في تصريحات إعلامية، أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل، وهي أطول مدة لن تنكسر فيها الموجة شديدة الحرارة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تجدر الإشارة إلى أنه كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه دائما ما ترتفع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس في مصر وهم الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80%.

طقس اليوم الخميس

يشهد طقس الخميس 20 يوليو 2023، استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.