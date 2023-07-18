بشرى سارة.. موعد انخفاض درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، موعد التحسن التدريجي للطقس مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين فقط مع نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفاع درجات الحرارة



وقال شاهين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسباب الارتفاع الشديد الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية يرجع إلى امتداد منخفض الهند الموسمي يجلب كتلة عوائية شديدة الحرارة ونسب رطوبة مرتفعة، فضلًا عن تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الكتلة الهوائية شديدة الحرارة في الطبقة القريبة من سطح الأرض مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

الطقس السائد

وذكر مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس السائد معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

يذكر أنه، كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الإنسان فعندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الإنسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.