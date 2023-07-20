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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"البترول" تتوصل لاتفاق تعديني مع باريك جولد الكندية و سنتامين الإنجليزية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن توصل الوزارة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية  وسنتامين الانجليزية، على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها ، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة. 

وأكد الوزير على أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التى حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين ، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

 المهندس طارق الملا وزير البترول
 المهندس طارق الملا وزير البترول
 المهندس طارق الملا وزير البترول

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