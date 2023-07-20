الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 1305 علبة سجائر خلال حملة تموينية فى اسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت مديرية التموين باسيوط  بالاشتراك مع  إدارة مباحث التموين باسيوط عدة حملات تموينية علي معظم مراكز المحافظة واسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السجائر سواء المحلية  او المستوردة وكذلك السجائر مجهوله المصدر وتم ضبط الاتي:

فى  نطاق حي غرب اسيوط تم تحرير احد عشر محضر سجائر ما بين ازيد من السعر او الامتناع وتم مصادرة  502 علبه

وفي نطاق  حي شرق تم تحرير اربع محاضر امتناع عن بيع سجائر  وتم مصادرة 403 علبه سجائر

وفي نطاق  مركز منفلوط تم تحرير اربع محاضر سجائر اتنين  بيع بازيد من السعر الرسمي واتنين امتناع عن بيع سجائر  وتم مصادرة  95 علبه

وفي مركز ديروط تم تحرير ثلات امتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 305 علبه، وعليه يكون إجمالي المضبوطات 1305 علبه مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه

وحررت المحاضر اللازمة لعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات .

الجريدة الورقية