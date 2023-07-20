ضبط 1305 علبة سجائر خلال حملة تموينية فى اسيوط

شنت مديرية التموين باسيوط بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين باسيوط عدة حملات تموينية علي معظم مراكز المحافظة واسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السجائر سواء المحلية او المستوردة وكذلك السجائر مجهوله المصدر وتم ضبط الاتي:

فى نطاق حي غرب اسيوط تم تحرير احد عشر محضر سجائر ما بين ازيد من السعر او الامتناع وتم مصادرة 502 علبه

وفي نطاق حي شرق تم تحرير اربع محاضر امتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 403 علبه سجائر

وفي نطاق مركز منفلوط تم تحرير اربع محاضر سجائر اتنين بيع بازيد من السعر الرسمي واتنين امتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 95 علبه

وفي مركز ديروط تم تحرير ثلات امتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 305 علبه، وعليه يكون إجمالي المضبوطات 1305 علبه مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه

وحررت المحاضر اللازمة لعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات .