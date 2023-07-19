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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قبول 3 تظلمات وتقنين 19 طلبا  جديدا  لأراضى الدولة فى بني سويف

لجنة أراضى املاك
لجنة أراضى املاك الدولة

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف  الاجتماع رقم(116) للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة  وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ  بلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام  اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد،  أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة  سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية  ومسئولى الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

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وشدد المحافظ على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة  والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين.

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائى والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدى، حيث تم قبول 3 تظلمات والموافقة على 21 طلب( 19طلب جديد +2 إعادة عرض) ليصل إجمالى الطلبات التى تمت الموافقة عليها إلى 4373 طلبا،فيما بلغ إجمالى العقود المحررة  3005 (2349 عقد مباني+  656 عقد زراعة)،فى حين يجرى حاليا البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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