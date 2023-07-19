لطيفة تطرح كليب "طب اهو" على يوتيوب

طرحت الفنانة لطيفة، أولى أغاني ألبومها الصيفي الجديد بعنوان “طب اهو”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "طب اهو" من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنه، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

وأبدت لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنه لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء ‏التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدا أنها نجمة عربية كبيرة ولها ‏جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بنشاركتها في الكليب، ‏وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب "طب اهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل جميل ‏المغازي.‏

لطيفة ومنذر رياحنة

لطيفة: أعشق التنوع والتجديد وأغنية "طب اهو" تناسب كافة الأجيال

وقالت لطيفة عن أغنية "طب اهو" أنها أول أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلائم مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق ‏التنوع والتجديد، معتبرة أغنية "طب اهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، ‏وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجأت ‏لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الأن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغاني ‏أخرى من الألبوم، تمهيدا لطرحها تباعا خلال موسم الصيف.‏

جميل جميل المغازي: لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي



فيما كشف مخرج الكليب جميل جميل المغازي، أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديا سعادته ‏بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معا ‏نجاح كبير خلال مسيرتها، واشار المغازي، أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى ‏الأصوات الغنائية، مؤكدا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات ‏مميزة.‏

وتقول كلمات الأغنية :‏

كلمات أغنية "طب اهو" ‏

ليل يا عين يا عين يا ليل ‏

اخترت تفارق بمزاجك وفاكرني هموت موت واحتاجك ‏

لأ لأ يا حبيبي زكائك خانك ركز واسمعني ‏

انا أجمد منك بمراحل ‏

عربيتي وهطلع ع الساحل ‏

وهفاجئك بجناني أنا محدش يتوقعني ‏

طب اهو .. سبتني طب اهو ‏

وانا بحلو أكتر اهو ‏

بعدك عني زادني جمال .. وبعينك أضعف وأتوه ‏

شوف اهو جرحي كام خربوش ‏

والجامدين مبيتهزوش ‏

من الآخر كده الرايقين ‏

يشغلوا بس ميتشغلوش

متخيل هتعب في بعادك

أية رأيك وأنا ملكة قصادك

ولا ليه وأزاى ولا تشرحلى

وأهتم بكل دا ليه

أنا شغلى الشاغل دلوقتى

إنى أفرح وأتهنى بوقتى

وأنا عارفة أن أنت هترجعلى

وأنا ناسية انت اسمك أيه

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة ‏‏2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 ‏أغسطس بمهرجان قرطاج.‏