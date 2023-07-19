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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مشروب منعش للصيف| طريقة عمل آيس لاتيه باللوتس

آيس لاتيه باللوتس
آيس لاتيه باللوتس

لاتيه القهوة الباردة باللوتس من المشروبات المنعشة التي يمكنك صنعها لضيوفك؛ لمواجهة الطقس الحار والشعور بالإنتعاش وزيادة رطوبة الجسمن وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره على خطى المطاعم.

 

لاتيه باللوتس

طريقة عمل لاتيه القهوة الباردة باللوتس

المقادير

- حليب : 300 ميلليلترا (كامل الدسم ويمكنكِ استعمال أي نوع من الحليب المفضل خالي الدسم، أو الشوفان، أو اللوز، أو جوز الهند)

- لوتس كريم : 70 غم

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة صغيرة

- كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

- ثلج : حسب الرغبة

- قهوة : حبات (للتزيين)

 

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طريقة التحضير

اخلطي جيداً الحليب مع لوتس كريم حتى يمتزج.

ذوبي القهوة بماء ساخن جيداً.

 

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في كوب التقديم، ضعي قطع الثلج، ثم أضيفي خليط الحليب، وفوقه خليط القهوة المذابة.

زيني بالكريمة المخفوقة، وحبات القهوة ويقدم .

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