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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القوات الأوكرانية تسعى لمُهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

محطة زابوروجيه للطاقة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية

 قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، "يفغيني باليتسكي"، إن أوكرانيا تقوم بتركيز وجود قواتها على خط المواجهة، وحشدها بهدف مُهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

 ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الأربعاء، كتب باليتسكي على قناته في تطبيق تيليجرام: "العدو يركز القوات التي يخطط لإرسالها لمهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. هذه محاولة أخرى من قبل العدو لجعل العالم على شفا كارثة نووية".

 وأضاف المسؤول أن مقاطعته وسكانها اعتادوا منذ فترة طويلة على حقيقة أن العدو يتصرف مثل "قرد يحمل قنبلة يدوية".

 وأكد باليتسكي أن "مهمة رجالنا هي الدفاع عن السلام، وهم يواصلون هذا العمل، ونحن بدورنا نقدم كل مساعدة ممكنة".

 إعداد نظام كييف لجريمة تفجير:

 وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دليل جديد يشير إلى إعداد نظام كييف لجريمة تفجير محطة زابوروجيه.

 ونوهت بتركيب أجهزة إضافية لقياس الإشعاع في العاصمة الأوكرانية، فضلًا عن انطلاق تدريبات في عدد من مناطق أوكرانيا على الإجراءات الضرورية حال وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث حذرت من تحضير كييف لعمل إرهابي: "تستعد سلطات كييف لارتكاب هجوم إرهابي آخر".

 وحذرت موسكو مرارًا من أن القوات الأوكرانية تستهدف بانتظام محطة زابوروجيه الذرية، الواقعة تحت السيطرة الروسية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية كبرى قد تطال تداعياتها مناطق واسعة في أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة.

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