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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سان جيرمان يخطط لـ تجميد مبابي

مبابي
مبابي

بدأت إدارة نادي العاصمة الفرنسية تخطط لإبعاد مبابي من التدريبات الجماعية طوال الموسم المقبل إذا لم يوافق على شرطها.

وكشف مبابي لإدارة باريس سان جيرمان الشهر الماضي أنه لن يُفعل بند تمديد السنة الثالثة في عقده مع النادي والذي وقعه شهر مايو 2022، إذ يرغب بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري في قرار جاء من أجل الحصول على مكافأة الولاء في العقد والبالغة 40 مليون يورو.

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ويسافر مبابي مع باريس إلى اليابان في جولته الآسيوية يوم 22 يوليو الجاري وإذا لم يتم حل الموضوع خلال تلك الفترة فإن النادي سيبدأ خطته من أجل الضغط على اللاعب الذي أمامه خياران الأول التمديد والثاني الانتقال في هذا الصيف، إذ رفض ناصر الخليفي استمرار مبابي الموسم المقبل وخروجه مجاناً.

وأتبع: سيستبعد مبابي من تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية، وسيتم إرساله إلى المدرجات ولن يكون ضمن الفريق، وذلك ضمن خطة النادي لمعالجة قضية اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 وهداف النسخة الأخيرة.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بنظام الإعارة من مواطنه موناكو، قبل أن تتحول تلك الخطوة إلى انتقال دائم بعد ذلك التاريخ بعام لقاء 180 مليون يورو جعلته ثاني أغلى لاعب في التاريخ خلف زميله في الفريق البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

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