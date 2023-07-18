مبابي يقرر الرحيل عن باريس الموسم المقبل

تحدثت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء عن مستجدات موقف المهاجم الدولي كيليان مبابي من البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل، وفرص انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن مبابي أبلغ إدارة باريس بعدم نيته في التواجد الفترات المقبلة معم وعدم تفعيل بند تمديد التعاقد لفترات إضافية.

وأشارت إلى أن مبابي من المتوقع أن يستمر خلال الموسم المقبل مع سان جيرمان على أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام المقبل إلى ريال مدريد على أقصى تقدير حال إصرار باريس على بيعه وتمسك إدارة ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأكدت على أن باريس سيقوم من الآن لوضع خطة تستهدف تحديد مقابل رحيله عام 2024 تجنبًا لأي فرصة قد تسمح له بالانتقال المجاني.

تصريحات مبابي ..

كان مبابي قد أشار في حوار سابق مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى نيته في المغادرة قائلاً: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال الأوروبي، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون العناصر المؤثرة في الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: أعتقد أن تواجد النجوم في صفوف باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم بين لاعبيه.

وعن تواجده في الموسم الأخير له في فرنسا، قال : "الأمر بسيط للغاية. أنا لاعب محترف ، عندما ألعب فأنا ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعًا كما يعرفني الجميع واتطلع دومًا إلى البطولات".

كان مبابي قد أعلن خلال وقت سابق أيضًا رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي ، مع ختام فعاليات الموسم المقبل.