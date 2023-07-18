باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام في صفقة هاري كين

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عادت مجددًا لمحاولة ضم هاري كين مهاجم توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت رفض المهاجم الإنجليزي مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعطي موافقته الأولية على الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

ويحاول باريس سان جيرمان الوصول إلى اتفاق مع كين، مشيرة إلى أنه إذا نجح في هذه الخطوة، فإنه سيقدم عرضًا ماليًا مغريًا لتوتنهام، والذي سيكون صعب رفضه.

ولكن رغبة اللاعب الحالية هي، الانتقال إلى بايرن ميونيخ، وفي هذه الحالة سيلجأ النادي الفرنسي، لتقديم عرض أفضل من أجل تسوية الصفقة، على حساب النادي البافاري.

إدارة باريس تضع الكرة في ملعب كين، الذي سيتعين عليه إعطاء الضوء الأخضر للنادي الفرنسي، قبل أن يتحول لبدء مفاوضات مع توتنهام.

هاري كين

ولعب النجم البالغ من العمر 29 عامًا، مع توتنهام خلال الموسم الماضي 49 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 32 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

بدأ هاري كين مسيرته الاحترافية مع توتنهام في 2011 بعد أن لعب للعديد من الأندية الإنجليزية الأخرى، لعب سابقًا على سبيل الإعارة لــ لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي وليستر سيتي.