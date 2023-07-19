نهاية سعيدة لقصة طفلة اختطفتها والدتها .. عودة للحضن الدافئ بعد سنوات الحرمان

عادت طفلة تبلغ من العُمر 6 سنوات لحُضن والدها بعد عامين من الحرمان بفعل فاعل، وذلك بعد أن تجردت أمها من من فطرتها السليمة .

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القصة تأتينا من مدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية التي شهدت عودة ماجيستي ويليامز – 6 سنوات لوالدها هذا الأسبوع بعد أن تم إختطافها لمدة سنتين في المكسيك.

أم تختطف ابنتها للانتقام من زوجها السابق !

وأشار تقرير لمجلة بيبول الأمريكية أن الطفلة الصغيرة كانت والدتها أندريا مكورد – 34 سنة قامت بخطفها في 1 إبريل 2021.

وذكر التقرير أن والد الطفلة المُختطفة أخبر الشرطة أن زوجته السابقة غافلته وأبعدت ابنته عنه في هذا اليوم المُشار إليه، ولم يعرف شيئاً عن صغيرته منذ ذلك الحين.

وأبلغ الرجل السلطات المعنية باختفاء ابنته، واستمرت التحقيقات بشأن تفاصيل الواقعة ما يزيد عن العامين.

ووصلت القصة لذروتها بعد أن ألقت السلطات في المكسيك القبض على الأم أندريا مكورد وصديقها الجديد كاستوديو جيرا في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية.

وأشار التقرير إلى أنه تم القبض على الثنائي بناءً على مُذكرات توقيف خاصة بالجريمة، وتم نقلهما إلى أمريكا للخضوع للمُحاكمة الجنائية.

وفي اليوم التالي، استقبل الأب ابنته في مطار هارتسفيلد جاكسون في أتالانتا، وقال عن ذلك اللقاء بعد الغياب لعامين :"الكلمات لا يُمكنها أن تصف كم السعادة التي أشعر بها بعودة ابنتي".

وبالتأكيد فإن تلك الواقعة تفتح الباب أمام الحديث عن قضايا اختطاف الأطفال خاصة حينما يتعلق الأمر بخلافٍ بين والدي الضحية.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن الأم المُتهمة بخطف ابنتها، وعن دوافعها مع صديقها على هذا الفعل الذي حرم طلة من رؤية ابيها لمدة تزيد عن العامين.

ويترقب المُجتمع الأمريكي معرفة ما ستؤول عنه المُحاكمة وكيف ستُعاقب العدالة من سولت لها نفسها تعريض ابنتها للخطر البدني والنفسي الكبير.

وينتظر مُتابعو القضية سماع شهادة الطفلة الضحية عن مُلابسات الأيام التي عاشت فيها بعيداً عن أهلها وذويها لفترةٍ طويلة للغاية، وينتظرون إجابتها عن السؤال بشأن كيفية مُعاملة أمها لها خلال هذه الفترة.