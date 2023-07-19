مُتلازمة مانشهاوزن تُرسل أم شابة لخلف القضبان

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس الأمريكية القبض على أم شابة بعد أن أجبرت ابنتها ذات الأعوام الثلاثة على الخضوع لإجراءات طبية غير ضرورية.

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وأشارت تقارير محلية إلى أن الأم تُعاني من حالة نفسية وذهنية تُدعى "مُتلازمة مانشهاوزن" يتوهم المُصاب بها بأنه أو من يرعاهم يُعانون من مرضٍ بدني أو ذهني دون أن يكون ذلك صحيح في الواقع.

أم تدعي مرض ابنتها للحصول على مزايا استثنائية !

وبحسب تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية فإن السيدة الشاب جيسيكا جاسير – 27 سنة تُواجه تهماً بإساءة مُعاملة طفلتها طبياً.

وأوضح التقرير أن المُتهمة قدمت تقارير طبية مُزيفة عن حالة ابنتها الطبية لمُقدمي الرعاية الصحية لإجراء عدد كبير من الإجراءات الطبية عليها.

وأشار التقرير أن الطفلة ذات الأعوام الثلاثة تم سحب الدم منها 28 مرة، وقام الأطباء بتغذيتها عبر انبوب التغذية في مارس الماضي بعد أن زعمت الأم أن ابنتها لا تأكل جيداً وبدأت تفقد وزناً من وزنها.

وأكدت المجلة الأمريكية على أن الطاقم الطبي المُرافق للطفلة أكد أن أمها كانت تعبث بأنبوب التغذية.

وأثبتت التحقيقات الكذب الذي لجأت له الأم لصياغة المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة ابنتها الطبية، ومنهاعلى سبيل المثال زعمها أن الطفلة تُعاني من مرضٍ نادر ومُهدد للحياة.

وتوُاجه الأم أيضاً اتهاماً بالاستعانة غير المُبررة بجهود جمعية خيرية من أجل طلب التبرعات لتغطية تكاليف الإجراءات الطبية غير الضرورية.

واستفادت الأم أيضاً من رحلات طيران مجانية تُمنح عادةً لمن يحتاجون السفر لتلقي الرعاية الطبية، واستخدمت تلك الميزة للسفر من دالاس إلى كليفلاند.

وادعت الأم أيضاً مُعاناة ابنتها من مرض نادر في المعدة "خزل المعدة"، وتتسبب تلك الحالة في عدم انتظام الحركة الطبيعية التلقائية للعضلات.

ونفى القائمون المركز الطبي الخاص بالأطفال الذي كانت تتعامل معه الأم حقيقة مُعاناته من هذا المرض النادر.

وستشهد الأيام المُقبلة الإجابة على التساؤل بشأن مصير الأم التي ادعت إدعاءات غير صحيحة بشأن حالة ابنتها، ويترقب المُجتمع ما ستُسفر عنه مُحاكمة المُتهمة وكيف ستقتص منها المحكمة لتستخلص حق المُجتمع والطفلة الضحية منها.