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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن مبادرة “حياة كريمة” 

"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات القوافل الطبية بمحافظة المنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً  ضمن مبادرة “حياة كريمة” ، والتي تم تنفيذها بقرية "بردنوها" بمركز مطاي بمحافظة المنيا .

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الشباب والرياضة تطلق سلسلة من الندوات لمبادرة "طوَّر وغيَّر" بجامعة أسيوط

وشملت القافلة (طب بشرى و توعية صحية) ، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا، حيث تم الكشف علي المرضى وإعداد وتجهيز الأدوية لتوزيعها على المرضى بالمجان ، من خلال كلية الصيدلة، وتم تحويل بعض الحالات إلي مستشفى المنيا الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية .

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض  بالجامعة ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٧٥٠ حالة مرضية  ، في تخصصات  (الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب - الصدر)  .

كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية ، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، و الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.


 

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