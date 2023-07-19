"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات القوافل الطبية بمحافظة المنيا

ضمن مبادرة “حياة كريمة”

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة “حياة كريمة” ، والتي تم تنفيذها بقرية "بردنوها" بمركز مطاي بمحافظة المنيا .

وشملت القافلة (طب بشرى و توعية صحية) ، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا، حيث تم الكشف علي المرضى وإعداد وتجهيز الأدوية لتوزيعها على المرضى بالمجان ، من خلال كلية الصيدلة، وتم تحويل بعض الحالات إلي مستشفى المنيا الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية .

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٧٥٠ حالة مرضية ، في تخصصات (الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب - الصدر) .

كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية ، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، و الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.



