تأييد حكم الإعدام على أربعة متهمين بإنهاء حياة طفل بالفيوم

أيدت محكمة جنايات الفيوم، بعد مصادقة مفتي الجمهورية الحكم على المتهمين الأربعة حمادة رمضان 28 سنة ونادر حمد الله 18 سنة وعادل جمعة 24 سنة، وشقيقه مدحت جمعة 26 سنة، بعد إدانتهم بانهاء حياة الطفل أحمد محروس لوجود خلال سابق بينهم.

وقضت محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل أحمد، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم

جاء الحكم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير،

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل وقائع الدعوى، في 8 أغسطس 2022م، بمركز شرطة طامية بالفيوم، عندما أقدم المتهمون حمادة رمضان ر ف-28 سنة، ونادر حمد الله م إ-18 سنة، وعادل جمعة ع ع-24 سنة، وشقيقه مدحت-26 سنة، على انهاء حياة الطفل المجني عليه الطفل أحمد محروس محمود عبد الباقي، سائق توك توك، لخلاف سابق بين المتهمين الثالث والرابع، معه، بأن استدرجه المتهم الأول بحيلة منه، وسلمه بدراجته لباقي المتهمين، وطلبوا منه أن يسلك طريقا لمنطقة نائية خالية من المارة.

وانتهز المتهمون، فرصة حلول الليل، وانهالا عليه المتهمان الثالث والرابع، طعنا بسلاح أبيض، ولكنه حاول الفرار، فأسرع المتهمان الأول والثاني، وأحكما قبضتهما عليه ومنعه من الحركة، وطعنه المتهمان الثالث والرابع، عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكتف المتهمون بذلك، بل سرقوا مبلغ مالي كان مع الطفل، وفروا هاربين.

باشرت نيابة مركز طامية، التحقيق في الواقعة، وأحالت الواقعة، لمحكمة جنايات الفيوم، التي قضت بحكمها المتقدم.