لفظ 4 أشخاص انفاسهم الأخيرة، وأصيب 10 آخرين في انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

انقلاب ميكروباص يؤدي بحياة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بطريق الفيوم

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 4 أشخاص وإصابة 10 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كما وقع حادث تصادم سيارة يقودها شاب فى منطقة شيراتون بالنزهة، وهو ما أسفر عن وفاة سيدة وابنتيها، ونقلت الجثامين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى فى مساكن الشيراتون فى النزهة، وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سيدة وابنتيها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.

كشف غموض العثور على جثمان شاب بالاقصر

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من كشف غموض العثور على جثمان شاب يبلغ من العمر 31 سنة مقيم بمحافظة قنا، ملقاة فى الزراعات بطريق النجوع فى قرية النواصر بمدينة إسنا، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة تعرض الشاب لحادث مرورى وإصطدام سيارة به وفرت من موقع الحادث، حيث تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعى "حسين محمد" 31 سنة عاطل ومقيم بقرية أبو مناع بدشنا في محافظة قنا، ملقاة على طريق الزراعات بطريق النجوع فى قرية النواصر بمدينة إسنا.

وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة تفاصيل الحادث، وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع وفاة الشاب، إنه يعانى من مشكلات ذهنية وتعرض لحادث مرورى بإصطدام سيارة به وفرت هرباً من موقع الحادث وتركت جثمانه فى الزراعات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.