ضبط 7200 عبوة بسكويت مقلدة بمصنع من دون ترخيص في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة؛ لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالمخابز والأنشطة التموينية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم، رئيس المركز، وبرئاسة المهندس هشام سعيد، مدير إدارة تموين سنورس.

ضبط بسكويت وحلوى بعلامة تجارية مملوكة للغير في الفيوم:

قامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتمكنت من ضبط مصنع من دون ترخيص يقوم بتصنيع بسكويت وحلوى الأطفال ويستخدم علامة تجارية مقلدة ومملوكة للغير وتم التحفظ على 7200 عبوة بسكويت وكميات من الحلوى، وذلك بناحية قرية ترسا التابعة لمركز سنورس.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المصنع، بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير الكثير من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر، قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ الكثير من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لإحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أي تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.