المخدرات تعكر صفو جيجي حديد في عطلتها.. ماريجوانا في حقيبتها

أثار خبر اختفاء عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، تفاعل متابعيها حول العالم، منذ وصولها إلى جزر كايمان، لتتوالى الأنباء بأن الشرطة استوقفت جيجي حديد في المطار.

جيجي حديد في قبضة الشرطة:

وفور وصول جيجي حديد إلى جزيرة كايمان، لقضائها إجازتها هناك رفقة صديقتها عثرت الشرطة بحوزتها على كمية من مخدر ماريجوانا.

عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد

واعتقلت سلطات مطار Owen Roberts الدولي بمدينة جورج تاون، عاصمة جزر كايمان، الشهيرة كمنتجع سياحي وفردوس ضرائبي في بحر الكاريبي، جيجي حديد، بعد عثور رجال الجمارك مخدر “الماريجوانا” في إحدى حقائبها.

وقالت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أمام جهات التحقيق إنها اشترت الماريجوانا بشكل قانوني وبرخصة طبية من مدينة نيويورك الأمريكية.

واقتادت الأجهزة الأمنية جيجي حديد وصديقتها إلى المحكمة، ووجهت لهما تهمة حيازة المخدرات، وتغريمها بمبلغ مالي يصل إلى 1000 دولار.

عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد

وأطلق سراح جيجي حديد حيث إن سجّلها ما يزال نظيفًا حيث إن هذا الاستخدام للماريجوانا يعتبر قانونيًا في الجزيرة منذ عام 2017.

وأحدث خبر اعتقال عرضة الأزياء الأمريكية، ضجّة كبيرة، وشاركت حديد مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وهي تستمتع بالإجازة على شاطئ البحر وتحت الشمس بينما كانت تأكل المأكولات البحريّة.

وعلقت على الصورة: “كل شيء جيد عندما ينتهي بشكل جيد”، متجاهلة بهذه الطريقة جميع الأنباء التي انتشرت حولها.

جيجي حديد:

هي جيلينا نورا حديد، ابنة رجل الأعمال الفلسطيني الأصل محمد حديد، وهي عارضة أزياء أمريكية، وشخصية مشهورة في الولايات المتحدة والعالم، ووقعت حديد مع آي إم جي مودلز في عام 2013.

عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد

وفي نوفمبر 2014، دخلت حديد للمرة الأولى في قائمة أعلى 50 عارضة في ترتيب Models.com، وفي عام 2016، فازت بلقب أفضل عارضة أزياء عالمية لهذا العام من قبل مجلس الأزياء البريطاني في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.

بعد المدرسة الثانوية انتقلت جيجي إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء، ودرست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.