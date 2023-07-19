الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دير سار حارس هولندا السابق يغادر العناية المركزة

فان دير سار
فان دير سار

غادر حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق إدوين فان دير سار وحدة العناية المركزة.

وقال ديرسار أنه يأمل الخروج من المستشفى خلال الأسبوع المقبل.

وكان فان دير سار "53 عاما" قد تعرض لنزيف في المخ خلال قضاء إجازة في كرواتيا.

ونقل فان دير سار إلى مستشفى في مدينة سبليت الكرواتية ثم أعلن ناديه السابق، أياكس الهولندي، الأحد الماضي أنه نقل إلى هولندا.

txt

أياكس يكشف تطورات حالة فان دير سار الصحية ومانشستر يعلق

txt

فان دير سار يكشف سر استقالته من رئاسة أياكس الهولندي

وقال فان دير سار عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": أولا، نود شكر الجميع على كل الرسائل الرائعة والداعمة. يسعدني إعلان أنني لم أعد في وحدة العناية المركزة.

وأضاف في منشور له: رغم ذلك، مازلت في المستشفى،أتمنى العودة إلى منزلي الأسبوع المقبل وأن أتقدم الخطوة المقبلة في طريق التعافي.

وكان فان دير سار قد رحل في يونيو الماضي عن منصب المدير الإداري لأياكس بعد موسم لم يتوج فيه الفريق بأي لقب، وقال إنه بحاجة إلى إعادة شحن طاقته بعد 11 عاما قضاها كمسؤول بارز في النادي الهولندي.

الجريدة الورقية