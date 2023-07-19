دير سار حارس هولندا السابق يغادر العناية المركزة

غادر حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق إدوين فان دير سار وحدة العناية المركزة.

وقال ديرسار أنه يأمل الخروج من المستشفى خلال الأسبوع المقبل.

وكان فان دير سار "53 عاما" قد تعرض لنزيف في المخ خلال قضاء إجازة في كرواتيا.

ونقل فان دير سار إلى مستشفى في مدينة سبليت الكرواتية ثم أعلن ناديه السابق، أياكس الهولندي، الأحد الماضي أنه نقل إلى هولندا.

وقال فان دير سار عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": أولا، نود شكر الجميع على كل الرسائل الرائعة والداعمة. يسعدني إعلان أنني لم أعد في وحدة العناية المركزة.

وأضاف في منشور له: رغم ذلك، مازلت في المستشفى،أتمنى العودة إلى منزلي الأسبوع المقبل وأن أتقدم الخطوة المقبلة في طريق التعافي.

وكان فان دير سار قد رحل في يونيو الماضي عن منصب المدير الإداري لأياكس بعد موسم لم يتوج فيه الفريق بأي لقب، وقال إنه بحاجة إلى إعادة شحن طاقته بعد 11 عاما قضاها كمسؤول بارز في النادي الهولندي.