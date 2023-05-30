فان دير سار يكشف سر استقالته من رئاسة أياكس الهولندي

قرر نجم حراسة المرمى السابق الهولندي إدوين فان دير سار، الرحيل عن منصب الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام لكرة القدم.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن فان دير سار سيسلم مهام عمله لزملائه في مجلس الإدارة اعتبارا من أول يونيو.

وطلب المجلس الإشرافي للنادي من فان دير سار البقاء بشكل رسمي في منصبه حتى أول أغسطس المقبل من أجل ضمان نقل الملفات المحلية والدولية بالشكل المطلوب.

وقال فان دير سار حارس مرمى أياكس السابق : بعد 11 عامًا في مجلس الإدارة، انتهيت من دوري،مررنا بأشياء رائعة معا، لكنها كانت أيضا فترة صعبة للغاية، أنا ممتن للغاية بالأشخاص الذين التقيتهم وعملت معهم في مسيرتي الثانية في أياكس، وأعتز بما حققناه ومررنا به معا.

وأضاف : أشعر بالحاجة للابتعاد شيئا ما، والحصول على بعض الراحة، وفعل أشياء أخرى، شعرت بأنه ليس من الجيد أن أتخذ قرارات بشأن هذا النادي الرائع في الفترة المقبلة، لهذا قررت الاستقالة.