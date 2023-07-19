فولهام يتمسك بـ ميتروفيتش ويضمه بقائمة معسكره رغم إغرءات الهلال

حسمت إدارة نادي فولهام الإنجليزي قرارها بشأن مستقبل لاعبه الصربي ألكسندر متروفيتش بعد عرض الهلال السعودي.



يعمل الهلال على ضم الصربي ألكسندر متروفيتش من أجل تعزيز صفوف فريقه، لكن المفاوضات مع فولهام لا تسير بالشكل المطلوب بعد تمسك النادي الإنجليزي باللاعب.



قرر فولهام ضم متروفيتش ضمن بعثة الفريق المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية لخوض تحضيرات ما قبل الموسم، رغم عدم اليقين حول مستقبله.



ورفض نادي فولهام عرضين من الهلال لضم متروفيتش، لكن مازالت رغبة اللاعب هي الانتقال لنادي الهلال السعودي.



وتابعت التقارير، أن عقد متروفيتش مع فولهام متبقي فيه 3 سنوات لكن الهلال يجهز عرض ثالث للحصول على خدمات المهاجم الصربي.



ويعتبر ألكسندر متروفيتش هداف نادي فولهام في الموسم الماضي، برصيد 15 هدفا في كافة المسابقات.



ودخل ألكسندر متروفيتش دائرة اهتمام الهلال ، بعدما رفض البلجيكي روميلو لوكاكو الانتقال إليه مستمكا بالاستمرار في أوروبا.

